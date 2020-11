Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wohnhaus in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 03. November 2020, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:20 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten darüber in ein Wohnhaus im Ziegeleiweg in Wardenburg.

Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell