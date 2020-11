Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 48-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, 02. November 2020, in der Straße An der Gate in Nordenham erlitten, nachdem sie von einer 69-jährigen Pkw-Opel Fahrerin übersehen wurde.

Die 69-jährige Nordenhamerin befuhr gegen 09:10 Uhr mit ihrem Pkw-Opel die Straße An der Gate und beachsichtige nach rechts in die Jahnstraße abzubiegen.

Dabei übersah sie die von links kommende Radfahrerin, die den dortigen Gehweg in Richtung Lloydstraße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 48-Jährige leicht verletzt wurde. Die Verletzungen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, sie wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Gegen die 69-jährige Unfallverursacherin aus Nordenham wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

