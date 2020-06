Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Fahrräder

Mönchengladbach (ots)

Bei drei Keller- und Garageneinbrüchen im Mönchengladbacher Stadtgebebiet haben die Täter Fahrräder und ein Pedelec erbeutet.

An der Hohlstraße im Stadtteil Schrievers stahlen Einbrecher zwischen Dienstag (16.Juni) um 16 Uhr und Donnerstag (18. Juni) um 8.30 Uhr zwei Mountainbikes aus einem Kellerraum. Eins der beiden ist von der Marke Bergamont (Typ Revox Pro), das andere vom Hersteller Cube.

In der Zeit zwischen Dienstag (16. Juni) um 21 Uhr bis Mittwoch (17. Juni) um 8 Uhr stahlen Einbrecher aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Rheydter Straße in Gladbach ein Pedelec der Firma Riese und Müller.

In einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt verschwand am Donnerstag (18. Juni) in der Zeit zwischen Mitternacht und 18 Uhr ein schwarz-rotes Rennrad der Marke Scott aus einem Abstellraum.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

