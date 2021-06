Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrer missachtet Vorfahrt eines Radfahrers - Radfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 19 Uhr ist ein 65-jähriger Deutscher aus Kempen in Kempen vom Peschweg nach rechts auf den Hessenring abgebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 16-jährigen Kempeners, der mit seinem Fahrrad verpflichtend linksseitig auf dem Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 16-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand offensichtlich kein Sachschaden. /mr (510)

