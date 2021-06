Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbrecher scheitern an gut gesicherten Haustür

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in St. Tönis auf der Leipziger Straße versucht, die Haustür eines Reihenhauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der guten Sicherung der Tür. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (507)

