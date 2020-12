Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

WesterburgWesterburg (ots)

Am 20.12.2020, in der Zeit von 12:00 Uhr und 13:15 Uhr, ereignete sich in Westerburg, in der Straße Am Zollhof, eine Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter dunkelblauer Pkw wurde vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Wenden im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Westerburg 02663/98050.

