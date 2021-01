Polizei Münster

POL-MS: Scheiben von Bushaltestellenhäuschen in Gievenbeck zerstört - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Sachbeschädigungen an Bushaltestellenhäuschen in Gievenbeck geben können. Unbekannte Täter zerstörten am Wochenende (23.1. bis 24.1.) an vier Haltestellen die Scheiben. Betroffen sind ein Häuschen am Ahausweg, beide an der Diekmannsteraße und ein weiteres an der Gronowskistraße. Die vermutliche Tatzeit lag zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden.

Hinweise an: 0251 275-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell