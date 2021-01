Polizei Münster

POL-MS: Zeuge findet bewusstlosen E-Scooter-Fahrer - Verdacht des Unfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Münster (ots)

Ein Zeuge fand am Sonntagmorgen (24.1., 1:40 Uhr) auf dem Gehweg an der Hafenstraße einen bewusstlosen E-Scooter-Fahrer auf. Der 26-Jährige lag mit einer stark blutenden Kopfverletzung neben dem Zweirad. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Münsteraner in ein Krankenhaus.

Gegenüber der alarmierten Polizisten äußerte der 26-Jährige spontan, dass er vor der Fahrt Alkohol und Drogen konsumiert hatte.

Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell