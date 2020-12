Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Warenspielautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf (26.12.2020)

VöhringenVöhringen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Aufbruch eines Warenspielautomaten, welcher sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem "Autohof24" in der Eythstraße ereignet hat. Im Zeitraum von Mitternacht bis etwa 04:30 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft die Schreibe eines Spielautomaten eingeschlagen, in welchem verschiedene Elektroartikel im Wert zwischen 10 und 200 Euro zu gewinnen sind. Ob und welche Artikel durch die Täterschaft entwendet wurden, kann bislang nicht abschließend beurteilt werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

