Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfallstelle gesucht

VöhringenVöhringen (ots)

Der 21-jährige Fahrer eines schwarzen BMW wird beschuldigt, in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall versursacht zu haben. Er wurde am 23.12.2020 gg. 21.40 Uhr in Vöhringen mit seinem BMW angetroffen, der frische Unfallspuren im Front- und Unterbodenbereich aufwies, der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Der Fahrer machte keine Angaben zu einem möglichen Unfall. Das Polizeirevier Oberndorf bittet Zeugen, die Hinweise zur Unfallstelle oder zum Fahrverhalten des 21-jährigen geben können, sich unter Tel. 07423 81010 zu melden.

