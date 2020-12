Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (25.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Am Donnerstag gegen 17:10 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw Nissan Almera auf der L415 von Bochingen in Richtung Oberndorf. Auf Höhe der Eichendorffkurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und setzte ihre Fahrt in Richtung Oberndorf fort. Die durch Zeugen verständigte Polizeistreife versuchte vergeblich die Frau im Bereich der Rosenfelder Straße zum Anhalten zu bewegen. Das Blaulicht und die Anhaltesignale ignorierte die Dame jedoch. Beim Versuch in der Talstraße am Fahrbahnrand zu parken, kam sie schlussendlich mit ihrem Pkw in einer Hecke zum Stehen. Im Rahmen der Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass die Frau erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,0 Promille. Daraufhin wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe erhoben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau in die Obhut von Angehörigen übergeben. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3´000 Euro.

