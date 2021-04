Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf der Furth - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (30.03.), ereignete sich auf der Kreuzung Further Straße / Berliner Platz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen war die 67-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Further Straße unterwegs und wollte auf Höhe der Kreuzung geradeaus in Richtung Neuss Innenstadt fahren. Dabei wurde sie aus noch ungeklärter Ursache von einem in gleiche Richtung fahrenden aber nach rechts auf den Berliner Platz abbiegenden Jaguar erfasst. Die Radfahrerin stürzte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

