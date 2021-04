Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Dormagen-Rheinfeld

Bild-Infos

Download

Dormagen-Rheinfeld (ots)

Am Dienstag (06.04.), in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr, geriet ein Haus an der Straße "Am Krahnenort" in Dormagen ins Visier von Einbrechern. Nach ersten Erkenntnissen hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf, nachdem ein Versuch an der Hauseingangstür gescheitert war. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer innerhalb des doch relativ engen Zeitraumes etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell