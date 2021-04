Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht minderjährige Opfer einer Schlägerei auf Schulhof

Dormagen (ots)

Am Dienstag (06.04.), gegen 17:30 Uhr, riefen Zeugen einer Schlägerei die Polizei zu einem Schulhof an der Bahnhofstraße. Nach Angaben der Melder hätten fünf junge Männer dort auf Kinder eingeschlagen. Die Polizeibeamten stellten im näheren Umfeld fünf Verdächtige (18, 19 und 20 Jahre alt), die auf die Täterbeschreibung der Zeugen passten, jedoch abstritten, in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Die von den Zeugen beschriebenen Opfer hatten offenbar zuvor die Flucht ergriffen, denn die Polizisten konnten keine entsprechenden Personen vor Ort feststellen.

Entsprechend sucht die ermittelnde Kripo nun nach den beschriebenen Minderjährigen, die Ziel der Attacke waren. Hinweise auf deren Identität erbittet das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

