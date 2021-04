Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzte nach zwei Unfällen am Samstag - Verkehrskommissariat ermittelt

Neuss (ots)

Am Samstag (3.4.), gegen 11:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall an der Friedrichstraße Ecke Erftstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 20-jährige Autofahrerin auf der Friedrichstraße in Richtung Oststraße unterwegs gewesen und hatte beabsichtigt, in die Erftstraße nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad. Die 53-jährige Fahrerin und ihr 59-jähriger Sozius stürzten. Beide zogen sich Verletzungen zu und mussten durch Rettungskräfte versorgt werden. Die Polizei nahm den Unfall und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Am Samstagabend (3.4.), gegen 21:15 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall an der Kreuzung Schwannstraße/Tückingstraße, infolgedessen ein Beteiligter zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Offenbar befuhr eine 79-jährige Neusserin die Schwannstraße von der Büttger Straße kommend in Richtung Adolf-Flecken-Straße und beabsichtigt an der Kreuzung mit der Tückingstraße weiter geradeaus zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und damit vorfahrtberechtigten Auto des 33-jährigen Unfallgegners, der hierdurch Verletzungen erlitt.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat in Neuss die Ermittlungen aufgenommen. Abschleppunternehmen bargen die zum Teil stark beschädigten Unfallfahrzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell