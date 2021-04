Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte scheitern in Jüchen

Jüchen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (06.04.), gegen 0:20 Uhr, klingelte das Telefon einer Seniorin in Jüchen. Am Apparat: ein vermeintlicher Polizeibeamter. In ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden und sie möglicherweise auch in Gefahr, Opfer von Einbrechern zu werden. Um ihre Wertgegenstände zu sichern, bot der freundliche Anrufer gleich an, dass seine Kollegen vorbeikommen und sie abholen könnten. Dazu solle die Seniorin ihre Wertgegenstände beim Eintreffen der Beamten aus dem Fenster werfen. Der Seniorin war dieses Ansinnen zu Recht sehr suspekt und sie informierte einen Angehörigen. Diese wurden sogleich aufmerksam. Gegen 1:15 Uhr erschien tatsächlich ein unbekannter Mann vor dem Haus an der Bismarckstraße. Auf die Frage nach seiner Person hin entfernte sich der Tatverdächtige jedoch. Er soll etwa 40 Jahre alt und circa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er war von durchschnittlicher Statur und trug eine dunkle Jogginghose. Sein Erscheinungsbild sei "südländisch" gewesen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei noch einmal vor diesen Betrugsmaschen, die sich vornehmlich gegen ältere Bürgerinnen und Bürger richten. Machen Sie sich bewusst: Die Polizei wird Sie niemals nach dem Aufbewahrungsort Ihrer Wertgegenstände und Ihres Bargelds fragen und es für Sie "sicher aufbewahren" wollen. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Ihre Vermögensverhältnisse preis.

Generell gilt: Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131 300-0 oder über den Notruf 110. Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell