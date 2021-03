Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Aufbruchsversuche an zwei Autos

Eberbach (ots)

Am Donnerstag gegen 15 Uhr stellte eine 43-jährige Saab-Besitzerin in der Tiefgarage Kurmittelzentrum an der Fahrer- und Beifahrertür ihres Autos Hebelspuren fest und verständigte die Polizei. Die Frau hatte das Fahrzeug bereits am 12.02.2021 in der Tiefgarage abgestellt. Dem Täter gelang es jedoch nicht, die Türen aufzuhebeln. Die alarmierten Beamten stellten auch an einem in der Nähe abgestellten Opel Hebelspuren fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell