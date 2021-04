Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag gegen 18:30h ereignete sich im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Am Hommelshof ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen schwer verletzten. Eine 21-jährige Wegbergerin befuhr mit ihrem Pkw Opel die Straße "Am Hommelshof" und bog an der Kreuzung nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mönchengladbach ab. Im Kreuzungsbereich kollidiert sie mit dem dem VW eines 24-jährigen aus Korschenbroich, der die L381 in Richtung Kleinenbroich befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeugführer verletzten sich und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An der Kreuzung erfolgt die Verkerhsregelung über Verkehrschilder.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Teß)

