POL-NE: Polizei fasst Verdächtigen nach Brandstiftung

Neuss (ots)

Am Mittwoch (31.03.), gegen 12:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Brandstiftung auf einem Firmengelände an der Karl-Arnold-Straße. Ein bis dato Unbekannter hatte offenbar durch das Anzünden alter Zeitungen das Gebüsch in Brand gesetzt.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung von Zeugen, konnte der mutmaßliche Brandstifter im Rahmen der sofortigen Fahndung durch die verständigte Polizei gefasst werden. Gegen den 30-jährigen Mann aus Neuss wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er zeigt sich geständig. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

