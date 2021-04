Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebin lenkt Seniorin mir Fragen nach dem Weg ab

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

An der Straße "Am Burghof", nahe des dortigen Spielplatzes, sprach am Mittwoch (31.03.) eine bislang unbekannte Frau eine Seniorin an. Sie fragte die ältere Dame, die gerade vom Einkaufen kam, nach dem Weg und lenkte sie so vermutlich ab, denn kurze Zeit später bemerkte die Supermarktkundin, dass ihr Portemonnaie aus der Einkaufstasche entwendet worden war. Die Tatverdächtige soll circa 25 bis 35 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatte nach Aussage ihres Opfers eine dunkle Haut sowie dunkles kurzes Haar und hätte südländisch gewirkt.

Die Kripo in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise von Zeugen, die die beschriebene Person gesehen haben und mögliche weitere Angaben zu ihr machen können. Die Polizei ist unter der Rufnummer 02131 300-0 erreichbar.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei: Taschendiebe sind derzeit vermehrt unterwegs. Seien Sie generell misstrauisch, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt, den Sie nicht kennen. Taschendiebe treiben vor allem dort ihr Unwesen, wo Menschen abgelenkt sind. Weitere Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell