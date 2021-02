Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Wer war schuld?

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag in Laupheim.

Kurz nach 17 Uhr kam es zu dem Unfall an der Kreuzung Biberacher Straße / Zeppelinstraße. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes in der Zeppelinstraße in Richtung Biberacher Straße. Eine 54-Jährige war in der Biberacher Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Sie hatte Vorfahrt. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der 50-Jährige gab an, dass er vor der Haltelinie sein Fahrzeug stoppte. Die Fahrerin des VW sei von der Fahrbahn abgekommen und wäre dabei an der Front seines Autos entlang gestreift. Die Polizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben.

