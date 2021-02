Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kiosk aufgebrochen

Beute machten Einbrecher am Wochenende in Ulm.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter hebelte zwischen Samstag Nachmittag und Montag Vormittag die Tür an dem Kiosk in der König-Wilhelm-Straße auf. Dort fand er größere Mengen an Zigaretten und Tabak. Die machte er zu seiner Beute und flüchtete damit unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0290427

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell