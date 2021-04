Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Scheibe eines Imbiss beschädigt - Eine Verkehrsunfallflucht mit Folgen

Kaarst (ots)

Am Karfreitag (2.4.) meldeten die Betreiber eines Imbiss am Rathausplatz der Polizei eine ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Opels hatte beim Einparken die Schaufensterscheibe des Schnellrestaurants beschädigt. Der Verursacher hinterließ seine Adressdaten bei dem Imbiss-Inhaber, flüchtete jedoch als er erfuhr, dass die Polizei schon auf dem Weg zum Unfallort sei. Den Beamten leuchtete schnell ein, warum der Opelfahrer im wahrsten Sinne des Wortes "fluchtartig" das Lokal verlassen hatte. Die Kennzeichen an seinem Auto waren nämlich zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Neusserin hatte den Diebstahl eben dieser Kennzeichen online zur Anzeige gebracht.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Flüchtigen an seiner Anschrift an. In der Wohnung sowie im Opel des 51-Jährigen stellten die Beamten eine Substanz, vermutlich Cannabis, sicher. Der Mann musste die Polizisten für eine Blutprobe zur Wache begleiten. Es stellte sich außerdem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich war sein Pkw nicht versichert.

Der Kaarster muss sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Zusätzlich wird ein Verfahren wegen des unerlaubten Besitzes berauschender Mittel gegen ihn eingeleitet. Auf sein Konto geht auch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zusätzlich ist er Tatverdächtiger im Verfahren wegen des Diebstahls von Kennzeichen.

