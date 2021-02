Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Fahren unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots)

(jd) Ein 74-jähriger Nissan-Fahrer aus Bünde demolierte gestern (22.2.) auf einem Parkplatz den VW eines Engeraners. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Holser Straße. Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann um etwa 16.40 Uhr zunächst in eine Parklücke fuhr, dann nochmal zurück setzte und mit dem parkenden Auto des Engeraners zusammenstieß. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann offenbar unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand, was ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte. Der 74-Jährige wurde zur Blutabnahme auf die Bünder Polizeiwache gebracht. Die Polizisten stellten den Führerschein des Bünders sicher und untersagtem ihm die Weiterfahrt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 2.200 Euro.

