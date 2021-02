Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall bei Abbiegevorgang - Rollerfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Eine 26-jährige Frau fuhr gestern (22.2.) gegen 15.00 Uhr mit ihrem Seat entlang der Engerstraße in Fahrtrichtung Herford. Die Frau aus Enger beabsichtigte kurz hinter der Einmündung Hochstraße auf ein rechtsgelegenes Tankstellengelände zu fahren. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein 55-jähriger Herforder auf seinem Roller, der in gleicher Richtung die Engerstraße befuhr. Als die 26-Jährige zum Abbiegen ihre Fahrt verlangsamte und auf die Tankstelle fuhr, konnte der hinter ihr fahrende Rollerfahrer nicht rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenprall. Durch die Wucht der Kollision prallte das Motorrad von dem Seat ab und wurde gegen eine Tankstellenmauer geschleudert. Der Herforder verletzte sich bei dem Unfall und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

