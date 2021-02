Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Unbekannte bauen Elektronik aus

Herford (ots)

(jd) Gestern (21.2.) bemerkten Fußgänger gegen 12.30 Uhr an der Straße Auf dem Dreische deutliche Einbruchspuren an einem geparkten BMW. Sie informierten die 34-jährige Halterin des Fahrzeugs, welche wiederum die Polizei alarmierte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das Fenster der hinten Tür auf der Beifahrerseite demoliert war und sich der oder die Unbekannten so Zutritt zu dem Auto verschafft haben. Aus dem Fahrzeuginneren bauten sie das Navigationsdisplay sowie die Radio- und Klimasteuereinheit aus. Der weiteren Zeugenaussagen der Spaziergänger zufolge war das Fahrzeug gegen 11.00 Uhr noch unbeschädigt. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die zwischen 11.00 und 12.30 Uhr verdächtige Personen gesehen haben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

