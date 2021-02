Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Getränkemarkt - Täter reißen Eingangstür aus Verankerung

Vlotho (ots)

(jd) Am Sonntag Morgen (21.2.) drangen bisher unbekannte Täter, gegen 3.05 Uhr, in einen Getränkemarkt am Mühlenweg ein. Nachdem der Alarm des Marktes auslöste, begab sich der Hausmeister unverzüglich zu dem Gebäude. Dort stellte der 72-Jährige fest, dass die Eingangsschiebetür offenbar mit massiver Gewalt geöffnet und aus der Verankerung gerissen wurde. Der Mann alarmierte sogleich die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass ein Gullydeckel an der Zufahrt zum Markt aus der Straße entfernt wurde. Dieser wurde offenbar dazu verwendet, um die Eingangstür einzuschlagen. In der Nähe des Marktes fanden sie zudem in einem Bach zwei Einkaufswagen und einen Werbeaufsteller aus dem Getränkemarkt. Eine erste Auswertung des Videomaterials der Überwachungskamera ergab, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln muss. Einer der Männer, der mit einem schwarzen Kapuzenpulli, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet war, gelang in den Markt. Er flüchtete jedoch sofort, nachdem durch den Bewegungsmelder aktivierte Lichter angingen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell