Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Bünde (ots)

(sh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.02.2021) kam es in Bünde zu einer größeren Serie von Sachbeschädigungen an PKW. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei zunächst mehrere beschädigte Fahrzeuge, an denen jeweils die Reifen zerstochen waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Durch die Beamten wurden dann im weiteren Verlauf insgesamt 25 beschädigte PKW festgestellt. Die Tatorte lagen hierbei in den Straßen "Am Kindergarten", im "Hederkottenweg" sowie in der "Paul-Schneider-Straße". Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bünde in Verbindung zu setzen.

