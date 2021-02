Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Schlägerei in einer Gruppe

Herford (ots)

(um) Am gestrigen späten Abend (18.02.), gegen 21:33 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in der Nähe des Stadttheaters an der Mindener Straße. Mindestens sechs Jugendliche bzw. Heranwachsende geritten aus bislang ungeklärten Gründen in einen Streit. Im Verlauf der Tathandlungen benutzte ein unbekannter Täter eine Schreckschusspistole. Die einschreitenden Beamten nahmen zur Klärung des Sachverhaltes zwei Jugendliche und einen Heranwachsenden (16, 17, 18) mit zur Wache. Es erfolgte eine Sicherstellung der Waffe, die im Streit eingesetzt wurde. Zwei weitere Personen (18, 17) sind vor Ort durch einen Rettungswagenbesatzung versorgt und später in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert worden. Sie erlitten blutende Kopfwunden und Verletzungen im Gesicht. Die angetroffenen Personen waren teils alkoholisiert und machten keine weiteren genaueren Angaben zum Sachverhalt. Inwiefern sich Personen vor Eintreffen der Polizei aus dem Geschehen unerkannt entzogen haben, ist zudem unklar. In dem Zusammenhang könnte nach Zeugenangaben ein silberner Kleinwagen stehen, der in der kleinen Gartenstraße geparkt war. Das Fahrzeug fuhr wenig später nach dem Vorfall die Mindener Straße in Richtung Hansastr., wie Zeugenbefragungen noch am späten Abend ergaben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch weitere Zeugen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell