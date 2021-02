Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Feuer beschädigt Raumcontainer an Kindertagesstätte

Bünde (ots)

(um) Ein Brand hat in der vergangenen Nacht die Raumcontainersiedlung an einer Kindertagesstätte an der Stauffenbergstraße erneut beschädigt. Die kriminalpolizeilichen Arbeit eines Brandermittlers erfolgte noch in der Nacht und setzte sich am frühen Morgen fort. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Das Feuer ist gegen 22:35 Uhr durch einen Anwohner gemeldet worden. Die Tatörtlichkeit ist eine Raumcontaineranordnung, welche als Kindertagesstätte genutzt werden soll. Die Höhe des Schadens kann zum jetztigen Zeitpunkt nicht näher benannt werden. Die Container sind teils durch das Feuer total beschädigt bzw. erheblich durch schwarzen Rauch verrust worden.

