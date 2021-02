Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Getränkemarkt - Gasflaschen entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (16.2.) zeigte der Inhaber eines Getränkemarktes an der Mindener Straße einen Einbruchsdiebstahl an. Er bemerkte kurz vor Ladenöffnung, um 7.45 Uhr, dass das Schloss einer Gitterbox offensichtlich aufgebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter öffneten demnach die Box, die sich auf dem Parkplatz vor dem Geschäft befindet, und endwendeten 13 Prospangasflaschen. Als der 49-jährige Inhaber des Getränkemarktes am Vorabend gegen etwa 18.00 Uhr das Gelände verlassen hat, war die Gitterbox verschlossen und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Schadenswert beträgt rund 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Montag Abend oder in der Nacht zu Dienstag etwas Verdächtiges in Vlotho-Uffeln bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

