Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugin

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(jd) Bereits am Freitag (12.2.) ereignete sich auf der Ringstraße gegen 18.06 Uhr ein Unfall. Eine 58-jährige Frau aus Enger-Besenkamp fuhr mit ihrem Skoda entlang der Ringstraße in Fahrtrichtung Meller Straße. Durch aufgetürmte Schneemassen am Straßenrand war die Fahrbahn deutlich schmaler als sie es üblicherweise ist. Auf Höhe einer Fußgängerüberquerung, die mit Warnbarken die Fahrbahn nochmals einengt, ist der Frau ein schwarzer Pkw entgegen gekommen. Der schwarze Kombi, der eine Herforder Zulassung hat und von einem Mann gefahren wurde, fuhr der Engeranerin zügig entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich die 58-Jährige mit ihrem Skoda rechts in den Schnee aus und touchierte dabei die Warnbarken. Durch den Aufprall wurde das Auto stark beschädigt. Der Fahrer des schwarzen Kombis entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird insgesamt rund 4200 Euro geschätzt. Die Polizei Herford bittet nun eine Zeugin, die gegenüber der Engeranerin Details zum Unfallhergang angeben konnte, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell