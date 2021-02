Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Gestohlene Roller auf Gehweg abgelegt

Vlotho (ots)

(um) In der Nacht zum Samstag (13.02.), gegen 04:30 Uhr, bemerkte ein 25-Jähriger, dass sein Roller nicht mehr an seinem Wohnhaus an der Bruchstraße vorhanden war. Eine spätere Ermittlung der Polizei nach einer weiteren Meldung, dass ein Roller entwendet war, ergab den Fund von zwei Krafträdern auf dem Gehweg unweit des Wohnortes. Beide Roller gingen bislang unbekannte Täter am Schloss und der Elektrik an. Die Gefährte lagen im Schnee bedeckten Gehweg auf der Seite und konnten vor Ort den Eigentümern ausgehändigt werden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtung an Ort und Zeit mitteilen können. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

