Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Drei Autos beschädigt

Bild-Infos

Download

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Unfall am Sonntag (14.2.) gegen 1.00 Uhr auf der Valdorfer Straße wurden drei Autos stark beschädigt. Ein 22-jähriger Vlothoer fuhr mit einem Mercedes auf der Valdorfer Straße in Richtung Südspange. Kurz hinter der Einfahrt Im Witthausfeld verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den geparkten VW Golf eines 83-jährigen Vlothoers. Durch den starken Aufprall wurde das Auto einige Meter weit geschoben und kollidierte zunächst mit dem VW Tiguan eines weiteren Anwohners, prallte dann in ein Geländer und kam dort schlussendlich zum Stehen. Der Mercedes des Unfallverursachers schlidderte über die Fahrbahn und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen Mülltonnen und eine Mauer. Durch den lauten Knall wachte ein 51-Jähriger auf und sah noch, wie sich der Fahrer des Mercedes zu Fuß vom Unfallort entfernte und alarmierte die Polizei. Am Unfallort angekommen, stießen die Beamten schnell auf den 22-jährigen Unfallverursacher, der einen auffallend schwankenden Gang hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme, dass der Mann vor Fahrtbeginn Alkohol konsumiert hatte. Insgesamt entstand an den drei Pkw und dem Geländer ein Sachschaden von rund 21.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell