Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Küchenbrand in Kirchseelte

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 21. Juni 2020, gegen 21:00 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Straße 'Im Winkel' in Kirchseelte gemeldet.

Tatsächlich hatten sich die Bewohner des Hauses Kaffee auf dem Herd gekocht, der im Anschluss im Garten getrunken wurde. Dabei konnte Brandgeruch wahrgenommen werden. Bei einer Nachschau im Haus wurde brennendes Zeitungspapier in der Küche festgestellt, das neben der Herdplatte lag und durch die abstrahlende Hitze entzündet wurde. Die Flammen hatten schon auf Vorhänge übergegriffen, konnte aber noch von den Bewohner gelöscht werden, die unverletzt blieben.

Die eingesetzten 25 Kräfte der Feuerwehren Kirchseelte und Fahrenhorst mussten nur noch kleinere Arbeiten durchführen.

Die entstandenen Schäden an den Wänden und der Decke der Küche blieben gering und wurden auf 500 Euro geschätzt.

