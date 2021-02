Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Haustür hält Gewalteinwirkung stand

Bünde (ots)

(jd) Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es zwischen Sonntag (14.1.), 18.00 Uhr und Montag (15.1.), 12.00 Uhr in der Südfeldstraße in Bünde. Eine 39-jährige Bünderin bemerkte Einbruchspuren an der Haustür ihres Einfamilienhauses und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten Hebelspuren an der Tür und Beschädigungen am Schließblech fest. Die massive Holztür hielt der starken Gewalteinwirkung durch den oder die bisher unbekannten Täter jedoch stand und so gelangten die Unbekannten nicht in das Wohnhaus. An der Tür entstand dennoch ein Sachschaden, dieser wird auf etwa 200 Euro beziffert.

