POL-MR: ++ Exhibitionist am Lahnufer ++ Sachbeschädigung an Kirche ++ mehrere Unfallfluchten ++

Exhibitionist am Lahnufer

Marburg: Eine 34-jährige Marburgerin bemerkte bei einem Spaziergang mit ihrem Hund am Sonntag (31.01.) gegen 19.00 Uhr einen Mann, der sich ihr im Bereich des Fußwegs am Lahnufer, parallel zur August-Rhode-Straße, näherte. Dabei stand die Hose offen und seine Hand umfasste seinen Penis. Die Spaziergängerin entfernte sich und erstattete Anzeige. Der Mann wird als 170 bis 180cm groß beschrieben, etwa 24 bis 29 Jahre alt, er hat eine normale Statur, einen dunklen Oberlippenbart- eventuell einen Vollbart. Er trug eine dunkle Wintermütze, dunkle Oberbekleidung und eine helle Hose. Die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/406-0, nimmt Hinweise zum Täter entgegen.

Kirchenfenster beschädigt

Gladenbach- Friebertshausen: Drei Glaseinsätze eines Kirchenfensters in der Wolfskapellenstraße beschädigten Unbekannte, indem die diese mit einem Stein einwarfen. Zudem traten sie gegen die Eingangstür, die allerdings unbeschädigt blieb. Der Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand zwischen 11.30 Uhr am Samstag (30.01.) und 09.50 Uhr am Sonntag. Hinweise hierzu erbittet die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0.

Geparkten PKW angefahren und geflüchtet

1. Amöneburg-Roßdorf: Die hintere Stoßstange eines geparkten roten Toyota beschädigte ein Unbekannter am vergangenen Sonntag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr in der Burggartenstraße. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf etwa 700 Euro, der Verursacher flüchtete. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, entgegen.

2.

Marburg: Kratzer am hinteren rechten Radlauf eines geparkten grünen Mazda hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Freitag (29.01.) auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Straße am Krekel. Zwischen 07.40 Uhr und 14.00 Uhr entstanden die Beschädigungen in Höhe von 300 Euro, der Verursacher hinterließ keinerlei Angaben zu seiner Person. Die Polizeistation Marburg bittet um Zeugenhinweise (Tel. 06421/ 406-0).

3.

Marburg: Im Ludwig-Juppe-Weg auf dem dortigen Schulparkplatz kollidierte ein Unbekannter mit der Heckstoßstange eines geparkten weißen BMW. Die entstandene Delle dürfte einem Schaden von mindestens 300 Euro entsprechen, der Verursachen kümmerte sich jedoch nicht darum und verließ zwischen 07.20 Uhr und 13.30 Uhr am Freitag (29.01.) den Unfallort. Die Polizeistation Marburg bittet um Zeugenhinweise (Tel. 06421/ 406-0).

