Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Herford (ots)

(jd) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich gestern (16.2.) gegen 13.00 Uhr im Kreisverkehr Engerstraße / Birkenstraße / Rüterweg. Eine 20-jährige Hiddenhauserin fuhr mit ihrem Seat auf dem Rüterweg in Fahrtrichtung Birkenstraße, wo sie in den dortigen Kreisverkehr einbog. Gleichzeitig fuhr ein aus Herford kommender Lkw auf der Engerstraße. Plötzlich und unvermittelt fuhr der Fahrer des Sattelzugs ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Hiddenhauserin. Nach dem Zusammenstoß, bei dem der Seat beschädigt wurde, kam der unfallbeteiligte LKW-Fahrer seinen Pflichten jedoch nicht nach, sondern setze seine Fahrt fort. Die 20-Jährige informierte daraufhin umgehend die Polizei und teilte den Beamten das Kennzeichen sowie weitere Merkmale des Lkw mit. Die Beamten konnten den aktuellen Aufenthaltsort daher schnell ermitteln und trafen den 40-jährigen Fahrzeugführer aus Brilon in Bünde an. Dort wurde der Führerschein des Mannes zunächst sichergestellt. Der Fahrer muss sich in einem Strafverfahren des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß §142 StGB verantworten.

