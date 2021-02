Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Wohnungseinbruch - Täter flieht mit Leiter

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (22.2.) kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Herford. Dank eines aufmerksamen Nachbarn am Viehtriftenweg blieb der bisher unbekannte Täter jedoch erfolglos. Der 52-Jährige beobachtete zufällig, wie ein dunkel gekleideter Mann eine Leiter an einen Balkon stellt und versuchte so, in die Wohnung zu gelangen. Der Nachbar rief sogleich den 39-jährigen Wohnungseigentümer an. Als dieser sich zum Balkon begab, flüchtete der etwa 25- bis 30-jährige Mann samt Leiter Richtung der Straße Am Sennebusch. Die hinzugerufene Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

