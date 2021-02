Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Personen leicht verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Montag Abend (22.2.) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße. Gegen 19.10 Uhr löste der Rauchmelder in der Wohnung eines 30-jährigen Mannes im ersten Obergeschoss des Haues aus. Der Mann entdeckte ein Feuer in seinem Abstellraum, in dem sich unter anderem ein Stromkasten befindet, und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Polizei unterstützte die Feuerwehr bei der Evakuierung der Bewohner des acht Etagen umfassenden Gebäudes. Alle Personen konnten sicher aus dem Haus begleitet und im nahegelegenen Bürgerhaus versammelt werden. Verletzte Personen und evakuierte Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei betreut und versorgt. Insgesamt erlitten zwölf Personen Verletzungen, drei davon mussten weiterhin ärztlich behandelt werden. Die Brandwohnung, sowie zwei weitere Wohnung waren nach der Brandbekämpfung zunächst nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Wohnungen konnten nach Abschluss der Maßnahmen durch die Bewohner wieder aufgesucht werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

