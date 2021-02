Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Unfall mit Personenschaden auf der K 31 Freitag, 05.02.2021, um 13.21 Uhr

Germersheim (ots)

Ein 23-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Lkw von der B 9 ab. Als er an der Einmündung zur K 31 nach links Richtung Lingenfeld abbiegen wollte, übersah er den Pkw eines 30-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 30-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der rumänische Lkw verlor eine größere Menge Kraftstoff, so dass auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Straßenreinigung im Einsatz waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell