Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Serie von Graffiti-Schmierereien in Volmerdingsen

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einer Serie von Graffiti-Schmierereien ist es offenbar in der Nacht zu Montag in Volmerdingsen gekommen. Die Polizei entdeckte am Morgen an rund einem Dutzend Stellen einen identischen Schriftzug. Betroffen von den Schmierereien waren vor allem der Bereich um die Volmerdingsener Straße und der Straße "Auf der Worth". So waren Hinweisschilder, Verkehrszeichen, Laternen, ein Stromkasten, eine Mauer und eine Lärmschutzwand beschmiert. Selbst auf der Straße fanden die Beamten ein aufgesprühtes Graffiti.

Die Polizisten waren am Montagvormittag zunächst von einem Verantwortlichen eines Autohauses an der Volmerdingsener Straße über eine dort verübte Schmiererei unterrichtet worden. Nach der Sachverhaltsaufnahme fuhren die Beamten weitere Straßenzüge ab und entdeckten dabei immer mehr der Graffitis.

Zudem meldeten sich Zeugen bei den Beamten. Die gaben an, in der Nacht zu Montag gegen 23 Uhr an der Ecke Wulferdingsener Straße/Auf der Worth drei Personen bemerkt zu haben. Zwei Männer und eine Frau hätten einen Hund sowie eine Kiste mit Sprühflaschen bei sich gehabt. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, denen das Trio ebenfalls aufgefallen ist, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

