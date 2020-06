Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autofahrer bei Unfall in Stockhausen leicht verletzt

Lübbecke, Kirchlengern (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei Autofahrer bei der Kollision ihrer Fahrzeuge in Stockhausen am Dienstag.

Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer beabsichtigte um kurz nach halb acht am Morgen außerhalb der Ortschaft von einem Zufahrtsweg auf die Straße "Am Esch" nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 33-Jährigen aus Kirchlengern. Der war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Alswede unterwegs und versuchte noch vergeblich durch ein Ausweichmanöver den Aufprall zu verhindern.

Zur Behandlung ihrer Verletzungen kamen die Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

