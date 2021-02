Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: verlorenes Metallteil auf A65 führt zu Unfall

Landau/A65 (ots)

Am 05.02.2021 gegen 13:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und der Raststätte Pfälzer Weinstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Unfallgeschädigte kollidierte mit einer auf der Fahrbahn befindlichen Metallstange, welche zuvor von dem Unfallverursacher verloren wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf den Verlierer der Metallstange liegen bislang keine vor. Die Polizeiinspektion Edenkoben sucht daher nach Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Zeugenhinweise werden unter: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen genommen.

