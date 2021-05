Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Ducati-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Hilzingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße von Welschingen nach Binningen ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 32 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der Strecke dort unterwegs und wollte an der Einmündung zur Staigstraße nach links in Richtung Binningen abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden 31-jährigen Motorradfahrer frontal zusammen. An dem neuwertigen Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Den Schaden an dem VW-SUV taxiert die Polizei auf 10.000 Euro. Die Fahrerin kam bei dem schweren Unfall mit dem Schrecken davon.

