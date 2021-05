Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vermeintlicher Küchenbrand (11.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem vermeintlichen Küchenbrand ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Reutestraße. Ein auf einem nicht ausgeschalteten Herd vergessenes Holzschneidebrett fing an, zu kokeln und zu qualmen. Zu einem offenen Brand kam es jedoch nicht, so dass der Schaden auf das verbrannte Holzbrett begrenzt blieb. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

