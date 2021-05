Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streifen sich an den Außenspiegeln (11.05.2021)

Dauchingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hat ein unbekannter Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5706 zwischen Dauchingen und Deißlingen verursacht. Ein Sattelzug fuhr in Richtung Dauchingen und geriet dabei zu weit nach links, wo er einen entgegenkommenden 46-Jährigen mit einem Mercedes Atego-Laster streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Außenspiegel zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen weißen Sattelzug handelte, weiter. Personen, die Angaben zum Unfall machen oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell