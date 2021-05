Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausparken zusammengestoßen (10.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Unfall mit insgesamt rund 4.000 Euro Sachschaden hat sich am Dienstag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Güterstraße ereignet. Ein 25-Jähriger und eine 54-Jährige fuhren mit ihren BMW gleichzeitig rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken und stießen dabei Heck an Heck zusammen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell