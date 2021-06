Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Helenabrunn: Einbrecher schieben Rollladen hoch und schlagen Scheibe ein - Kripo sucht weitere Zeugen

Viersen-Helenabrunn (ots)

Am Montag zwischen 14.40 und 15.00 Uhr haben zwei Männer in Helenabrunn auf der Helenenstraße zunächst einen Rollladen hochgeschoben und anschließend eine Küchenscheibe eingeschlagen. Um die eingeschlagene Scheibe zu verbergen, ließen die Einbrecher den Rollladen von innen wieder runter. Sie durchsuchten systematisch die gesamte Doppelhaushälfte nach Wertgegenständen. Ein Zeuge sah von der Straße aus die Einbrecher im Haus stehen. Die Männer öffneten daraufhin den Rollladen der Terrassentür und flüchteten durch den Garten. Sie kletterten über einen Zaun und verschwanden in unbekannte Richtung. Zwei weitere Nachbarn sahen die Einbrecher weglaufen. Die beiden Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkel angezogen. Ein Mann hatte einen Bart. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest. Die Kripo fragt nun: Wer hat am Montag im Umfeld der Helenenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (508)

