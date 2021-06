Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Nachtrag zur Meldung 511: Flüchtiger Autofahrer meldet sich bei Polizei - Er missachtete die Vorfahrt eines leicht verletzten Radfahrers

Viersen-Süchteln (ots)

In unserer Meldung 511 haben wir berichtet, dass am Donnerstag gegen 17.10 Uhr ein Autofahrer in Süchteln von der Ludwig-Roeren-Straße nach rechts auf die Johannisstraße abgebogen ist. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 13-jährigen Radfahrers aus Süchteln. Das Kind fuhr unerlaubt linksseitig auf dem Gehweg. Durch einen Zusammenstoß wurde der 13-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer habe das Kind lediglich gefragt, ob alles in Ordnung sei und fuhr anschließend weiter.

Der Flüchtige Autofahrer meldete sich Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr telefonisch bei der Polizei. Diese fuhr daraufhin zur Wohnanschrift eines 26-jährigen Deutschen aus Viersen und stellte im Gespräch mit ihm körperliche Ausfallerscheinungen fest. Der 26-Jährige erklärte diese damit, dass er nach dem Unfall zwei Bier getrunken und einen Joint geraucht habe. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab einen Wert, der nicht weiter verfolgt wird. Einen Drogenschnelltest lehnte der Mann ab. Ein Arzt entnahm ihm auf der Viersener Polizeiwache zwei Blutproben, um einen Drogenkonsum nachzuweisen. Gegen den Willen des Vierseners beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. /mr (512)

